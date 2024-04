Ermittler finden Falschgeld im Wert von 103 Millionen Dollar

Kiel: In Schleswig-Holstein ist den Ermittlern ein enormer Schlag gegen Geldfälscher gelungen. Sie beschlagnahmten bei Razzien in Jübek im Landkreis Schleswig-Flensburg und in Hamburg Dollarscheine im Wert von 103 Millionen US-Dollar. Nach Angaben des Landeskriminalamts in Kiel stießen die Ermittler auf mehrere Paletten mit insgesamt 75 Kartons Falschgeld, das vermutlich aus der Türkei kommt und in die USA weitertransportiert werden sollte. Die durchsuchte Firma des 42-jährigen Tatverdächtigen diente demnach als Zwischenlager.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2024 13:45 Uhr