Ermittler fassen mutmasslichen Drahtzieher des Ibiza-Videos

Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos ist der mutmaßliche Drahtzieher in Berlin festgenommen worden. Das haben Ermittler in Österreich und Deutschland mitgeteilt. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 40 Jahre alten Privatdetektiv aus Österreich, der in dem Video selbst auftaucht. Die Veröffentlichung hatte im vergangenen Jahr zum Sturz der damaligen Regierung in Wien geführt. In dem Video unterhielt sich der spätere Vizekanzler Strache von der FPÖ mit einer angeblichen russischen Oligarchin über illegale Parteispenden und Großaufträge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 23:00 Uhr