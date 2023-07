Ermittler erweitert Anklage gegen Trump in Dokumentenaffäre

Meldungsarchiv - 28.07.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: In der Dokumentenaffäre sind weitere Anklagepunkte gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump erhoben worden. Ihm wird nun auch die Behinderung der Ermittlungen worgeworfen. Demnach soll Trump einen Mitarbeiter aufgefordert haben, Material von Überwachungskameras in seinem Anwesen in Florida zu löschen, damit es nicht in die Hände der Justiz gerät. In Mar-a-Lago soll Trump Regierungsdokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe aufbewahrt haben. Trump will bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr wieder für die Republikaner antreten. Sein Wahlkampfteam sprach mit Blick auf die neuen Vorwürfe von einem verzweifelten Versuch des amtierenden Präsidenten Biden, Trump zu schikanieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 09:00 Uhr