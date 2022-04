Ermittler durchsuchen Räumlichkeiten der Deutschen Bank

Bundestag befasst sich mit Änderung des Energiesicherungsgesetzes

Berlin: Der Bundestag hat sich zum ersten Mal mit der Änderung des Energiesicherungsgesetzes befasst. Die Koalition will das Regelwerk von 1975 aktualisieren, um Deutschland zügig von ausländischer Energieversorgung unabhängig zu machen. Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges und der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl plant Bundeswirtschaftsminister Habeck mehrere Richtungsentscheidungen. So soll in Zukunft, wenn die Versorgungssicherheit in Gefahr ist, sogar als Ultima Ratio eine Enteignung von Energieunternehmen möglich sein. Unter Berufung auf das Außenwirtschaftsgesetz hatte die Bundesnetzagentur Anfang April bereits treuhänderisch die Kontrolle über die deutsche Tochter des russischen Konzerns Gazprom übernommen. Um den Ausbau der Windkraft zu fördern, wird es in Zukunft erschwert, gegen deren Bau juristisch vorzugehen. Endgültig beschlossen wird die Gesetzesänderung wohl erst Ende Mai.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2022 13:00 Uhr