Ermittler durchsuchen offenbar Amtssitz von Erzbischof Marx

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: teils Schnee, nachts Frost

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem an den Alpen und im Bayerischen Wald noch einzelne Schneeschauer, sonst meist trocken, teils länger klar. Tiefstwerte zwischen minus 3 und minus 9 Grad. Die Woche beginnt im Norden freundlich, im Süden oft bewölkt, an den Alpen fällt etwas Schnee. Ab Dienstag oft sonnig, aber windig. Höchstwerte minus 1 bis plus 7, am Mittwoch 4 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2023 02:00 Uhr