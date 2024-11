Ermittler bergen Flugschreiber nach Absturz in Litauen

Vilnius: Einen Tag nach dem Absturz eines DHL-Frachtflugzeugs in Litauen haben Ermittler den Flugschreiber gefunden. Zusammen mit dem Stimmrekorder, der ebenfalls geborgen wurde, soll er dazu beitragen, die Ursache aufzuklären. Die Maschine der spanischen Swift Air war im Auftrag von DHL von Leipzig nach Vilnius unterwegs, als sie kurz vor dem Ziel knapp neben einem Wohnhaus abstürzte. Dabei kam ein Mensch ums Leben. Litauens Staatspräsident Nauseda warnte vor Spekulationen über die Absturzursache. Er sagte aber auch, einen Sabotageakt könne man nicht ausschließen. Im Juli war ein Paket im DHL-Frachtzentrum in Leipzig in Flammen aufgegangen. Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass damals ein Frachtflug Ziel des Brandsatzes war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 14:00 Uhr