Erleichterung und Kritik nach Einigung beim EU-Gipfel

Prozess zum Anschlag von Halle hat begonnen

Magdeburg: Der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter auf die Synagoge in Halle läuft. Um kurz vor 12 Uhr wurde der 28-jährige Angeklagte an Händen und Füssen gefesselt in einen Saal des Magdeburger Landgerichts geführt. Dort muss sich Stephan B. wegen Mordes in zwei Fällen, des versuchten Mordes in 68 Fällen sowie wegen Volksverhetzung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er versuchte mit Sprengsätzen und Schusswaffen in die abgeschlossene Synagoge zu gelangen, in der sich zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur 52 Gläubige aufhielten. Er scheiterte aber an der Tür. Daraufhin erschoss er zwei Passanten. Wegen des großen Besucherandrangs und strenger Einlasskontrollen begann der Prozess mit zwei Stunden Verspätung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 14:00 Uhr