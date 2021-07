Erleichterung bei Hilfsorganisationen über UN-Resolution zu Syrien

Infektionszahlen steigen vierten Tag in Folge

Berlin: In Deutschland sind die Corona-Infektionszahlen den vierten Tag in Folge gestiegen. Innerhalb eines Tages haben sich laut Robert-Koch-Institut 925 Menschen mit Corona infiziert. Das sind 281 mehr als am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit nun bei 5,8, in Bayern bei 6,6. Bundesjustizministerin Lambrecht sieht ein baldiges Ende aller Corona-Maßnahmen kritisch. Dafür müsste man noch deutlich weiter in Richtung Herdenimmunität kommen, sagte die SPD-Politikerin im Interview mit der Augsburger Zeitung. Kinder unter 12, für die es keinen Impfstoff gibt, oder Menschen mit Vorerkrankungen könnten sich nicht selbst schützen, selbst wenn sie es wollten, so Lambrecht. Bisher sind in Deutschland 41,5 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Nach neuen Berechnungen des RKI müsste die Impfquote bei 80 Prozent liegen, damit die sogenannte Herdenimmunität erreicht ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2021 08:00 Uhr