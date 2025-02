Erlanger CSU kündigt Zusammenarbeit mit SPD auf

Erlangen: Der Streit über die Migrationspolitik in Berlin hat jetzt auch Auswirkungen in der bayerischen Lokalpolitik - in Erlangen. Im dortigen Rathaus hat die CSU ihre Zusammenarbeit mit der SPD aufgekündigt. CSU-Bürgermeister Volleth begründete das mit Aussagen von SPD-Oberbürgermeister Janik auf einer Demonstration am Sonntag. Janik habe die Union als Wegbereiter des Rechtsextremismus bezeichnet. Aus Sicht der CSU sind diese Äußerungen nicht hinnehmbar: Damit spalte der Oberbürgermeister die Stadtgesellschaft. Janik sagt dazu, er habe sich nichts vorzuwerfen.

