Erkrankung nach Corona-Impfung - Gericht verkündet Entscheidung

Bamberg: Im Prozess einer Frau aus Oberfranken gegen den Impfstoffhersteller Astrazeneca wegen eines mutmaßlichen Impfschadens wird am Nachmittag eine Entscheidung erwartet. Das Verfahren vor dem Oberlandesgericht Bamberg gehört zu den ersten gegen einen Corona-Impfstoffhersteller in Deutschland. Die Klägerin hatte sich im März 2021 impfen lassen und danach eine Darmvenenthrombose erlitten. Von Astrazeneca fordert die Frau mindestens 250.000 Euro Schmerzensgeld sowie bis zu 600.000 Euro für künftige Beeinträchtigungen. In erster Instanz hatte das Landgericht Hof die Klage abgewiesen. Dagegen legte die Frau Berufung ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 10:45 Uhr