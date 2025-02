Erkrankter Papst hat ruhige Nacht verbracht

Rom: Der Vatikan hat in der Früh wieder über den Gesundheitszustand von Papst Franziskus informiert. Demnach ist die Nacht gut verlaufen und das Oberhaupt der Katholischen Kirche ruht sich aus. Gestern Abend hatte es geheißen, der Zustand des 88-Jährigen bleibe kritisch. Es sei eine beginnende Niereninsuffizienz festgestellt worden. Diese soll aber unter Kontrolle sein. - Der Papst wird seit über einer Woche in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt.

