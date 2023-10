Erich Kästner-Literaturpreis geht an Wolf Haas

München: Der Erich Kästner Preis für Literatur 2024 geht an den österreichischen Autor Wolf Haas. Das hat die Internationale Jugendbibliothek mitgeteilt. Die Jury lobte Haas' - so wörtlich - immer überraschendes und sprachlich funkelndes Gesamtwerk. Der Autor zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vertretern der österreichischen Gegenwartsliteratur. Mit seinen Kriminalromanen um den schrulligen Ermittler Simon Brenner erreicht er ein Millionenpublikum. Die Preisverleihung findet am 23. Februar, dem 125. Geburtstag von Erich Kästner, in München statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 21:00 Uhr