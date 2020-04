Erhöhung des Kurzarbeitergeldes sorgt überwiegend für Zustimmung

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die geplante Erhöhung des Kurzarbeitergeldes stößt überwiegend auf Zustimmung. Sozialverbände und Opposition fordern allerdings mehr Hilfen für Geringverdiener und arme Familien. Vom Paritätischen Wohlfahrtsverband heißt es, die Erhöhung sei zwar zu begrüßen. Haushalte in finanzieller Not würden aber weiter alleingelassen. Die Arbeitgeber lehnen die pauschale Anhebung des Kurzarbeitergeldes ab. Sie diene nicht der gezielten Bekämpfung von Notlagen im Einzelfall, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Laut Koalitionsbeschluss soll das Kurzarbeitergeld je nach Bezugsdauer bis zum Jahresende bis zu 80 Prozent des Lohnausfalls ausgleichen, bei Haushalten mit Kindern bis zu 87 Prozent. Die Erhöhung soll allerdings nur für diejenigen gelten, deren Arbeitszeit in der Corona-Krise um mindestens 50 Prozent reduziert worden ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.04.2020 13:45 Uhr