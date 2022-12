Erheblicher Teil gestohlener Kunstwerke aus Grünem Gewölbe sichergestellt

Nachrichtenarchiv - 17.12.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: Drei Jahre nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe haben Ermittler den Großteil der Beute sichergestellt. Nach Angaben der Polizei wurden in der vergangenen Nacht in Berlin 31 wertvolle Objekte gefunden. Die Informationen dazu kamen von den Anwälten der Angeklagten, gegen die seit Januar ein Gerichtsverfahren läuft. Die Juwelen sind inzwischen unter dem Schutz von Spezialkräften von Berlin nach Dresden gebracht worden. Dort soll geprüft werden, ob die Schmuckstücke echt und vollständig sind. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer lobte die - Zitat - "erstklassige Arbeit von Polizei und Justiz". Beim Einbruch in das Grüne Gewölbe waren Juwelen aus dem frühen 18. Jahrhundert mit einem geschätzten Wert von 114 Millionen Euro gestohlen worden. Die sechs angeklagten Männer gehören dem Clan einer arabischen Großfamilie an.

