Ergebnisse der Weltklimakonferenz werden in Deutschland skeptisch bewertet

Kurzmeldung ein/ausklappen Wirtschaftsministerium bestätigt Verdopplung der Kosten für LNG-Terminals

Berlin: Die Kosten für die schwimmenden Flüssig-Erdgas-Terminals haben sich mehr als verdoppelt. Sie liegen nun bei rund 6,56 Milliarden Euro. Das teilte das Wirtschaftsministerium mit und bestätigte damit einen Medienbericht. Im Haushalt für dieses Jahr waren bisher knapp 3 Milliarden veranschlagt. Die Erhöhung sei aufgrund der sich dynamisch entwickelnden Situation nötig, hieß es zur Begründung. Das zusätzliche Geld fließt in Betriebskosten und Infrastruktur an Land. Der Haushaltspolitiker der Links-Partei, Perli, warf der Bundesregierung im "Spiegel" vor, sie habe sich mit dem LNG-Gas erpressbar gemacht und müsse jetzt draufzahlen. Das Wirtschaftsministerium verteidigte die Terminals als essenziell für die Energiesicherheit. Ein Terminal in der Elbmündung vor Wilhelmshaven ist bereits fertig, ein zweites soll zum Jahreswechsel in Brunsbüttel in Betrieb gehen. Drei weitere sind geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2022 19:00 Uhr