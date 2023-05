Ergebnisse der Lese-Studie laut Bildungsministerin alarmierend

Kurzmeldung ein/ausklappen Bayerntrend: Knappe Mehrheit wünscht sich Fortsetzung der Koalition von CSU und Freien Wählern

München: Fünf Monate vor der Landtagswahl wünscht sich mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler eine Fortsetzung der Koalition aus CSU und Freien Wählern. Laut dem neuen Bayerntrend, den infratest dimap für BR24 erstellt hat, plädieren 51 Prozent der Befragten dafür. Das entspricht auch dem Stimmenanteil, den beide Parteien in der Umfrage bekommen. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CSU auf 39 Prozent - im Vergleich zum letzten Bayerntrend vom Januar ist das ein Plus von einem Prozentpunkt. Die Freien Wähler würden zwei Prozentpunkte hinzugewinnen und kämen auf 12 Prozent. Die Grünen verlieren zwei Prozentpunkte, bleiben aber mit 16 Prozent zweitstärkste Kraft in Bayern. Die AfD kommt mit einem Minus-Prozentpunkt auf 12 Prozent, die Sozialdemokraten mit plus 2 auf 11 Prozent und die FDP bleibt unverändert bei 4 Prozent.

