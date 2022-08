Erfolgreicher Tag bei der Schwimm-EM in Rom

Nachrichtenarchiv - 18.08.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Bei der Schwimm-Europameisterschaft in Rom hat Isabel Gose Gold über vierhundert Meter Freistil gewonnen. Über die gleiche Distanz siegte bei den Männern Lukas Märtens, Henning Mühlleitner holte Bronze. Die Wasserspringerin Tina Punzel gewann mit ihrem Synchron-Partner Lou Massenberg Gold. Bronze ging an die Turmspringerin Christina Wassen. Bei den European Championships in München geht es heute für Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo um ihren nächsten großen Titel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2022 06:00 Uhr