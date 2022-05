Erdüberlastungstag: Deutschland lebt ab heute auf Pump

Berlin: Deutschland hat bereits heute seinen Vorrat an natürlichen Ressourcen für das laufende Jahr aufgebraucht. Das geht aus Berechnungen von Umweltschützern hervor. Nach Auffassung des WWF Deutschland verdeutlicht der frühe Termin des sogenannten Erdüberlastungstages, wie sehr wir über dem Limit leben und knappe Ressourcen vergeuden. Würden alle Länder so haushalten wie Deutschland, so der WWF, bräuchte es über drei Erden.