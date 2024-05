Erdüberlastungstag: Deutschland hat Ressourcen für heuer ausgeschöpft

Bonn: Ab heute leben die Menschen in Deutschland - ökologisch betrachtet - wieder auf Pump. Das heißt, sie haben die ihnen rechnerisch für das gesamte Jahr zustehenden Ressourcen bereits am 2. Mai verbraucht, wie die Umweltorganisation Germanwatch zum sogenannten "deutschen Erdüberlastungstag" mitgeteilt hat. Tendenziell nehme die Erdüberlastung durch Deutschland seit 2010 zwar ab, aber viel zu langsam, erklärte Germanwatch. Gründe dafür sind ein hoher Energieverbrauch, ein steigender CO2-Ausstoß, industrielle Tierhaltung und Umweltverschmutzung. Wenn alle Menschen so leben und wirtschaften würden wie die Menschen hierzulande, wären drei Erden nötig. Der globale Erdüberlastungstag wurde zuletzt im Rahmen des "Global Footprint Network" für Anfang August errechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 06:00 Uhr