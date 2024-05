Erdrutsche in Rheinland-Pfalz - Eine Tote im Saarland

Kirn: Starkregen hat am Nachmittag in der rheinland-pfälzischen Stadt zu Überflutungen und Erdrutschen geführt. Ein Stadtteil von Kirn war nicht mehr passierbar, eine Bundesstraße gesperrt. Im Saarland ist eine Frau im Einsatz gegen das Hochwasser ums Leben gekommen. Die Stadt Saarbrücken teilte mit, die Frau sei am Freitag von einem Fahrzeug erfasst worden und jetzt ihren Verletzungen erlegen. Im Lauf des Tages waren die Pegel nach den unwetterbedingten Überschwemmungen gefallen, Helfer begannen mit Aufräumarbeiten. Vereinzelt ist die Stromversorgung noch nicht wiederhergestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 23:00 Uhr