Erdogan will mit Besuch in Griechenland Beziehungen entspannen

Ankara: Der türkische Präsident Erdogan will mit einem Besuch in Griechenland eine neue Ära im angespannten bilateralen Verhältnis zwischen den beiden Nachbarstaaten einläuten. Auf seinem Heimflug von der Klimakonferenz in Dubai sagte er vor Journalisten, es gebe Meinungsverschiedenheiten zwischen Ankara und Athen, aber auch Raum für Verbesserungen. Das Treffen mit Ministerpräsident Mitsotakis soll in Thessaloniki stattfinden. Zwischen der Türkei und Griechenland herrscht seit Jahren eine politische Eiszeit. Gründe dafür sind unter anderem Streitigkeiten um Erdgas im östlichen Mittelmeer und um Hoheitsrechte in der Ägäis.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 20:15 Uhr