Erdogan will Getreideabkommen ausweiten

Nachrichtenarchiv - 11.12.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Der türkische Präsident Erdogan will das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer auf andere Waren ausweiten. In einem Telefonat mit Kremlchef Putin hat Erdogan nach Angaben seines Büros gesagt, man könne schrittweise mit entsprechenden Vorbereitungen zur Ausfuhr, etwa von weiteren Lebensmitteln, beginnen. Der Kreml in Moskau teilte mit, dass das Getreideabkommen komplex sei. Vor allem müssten auch die Einschränkungen für den Export von russischem Getreide und Dünger aufgehoben werden. Unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen hatten Russland und die Ukraine im Juli ein Abkommen über einen Korridor im Schwarzen Meer geschlossen. Die Vereinbarung beendete eine monatelange Blockade der ukrainischen Getreideausfuhren infolge des russischen Angriffskriegs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2022 22:00 Uhr