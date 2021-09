Erdogan warnt bei UN-Vollversammlung vor Flüchtlingskrise

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der türkische Präsident Erdogan hat in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung erneut zur Hilfe für Flüchtlinge aus Afghanistan aufgerufen. Die Türkei habe bereits fast vier Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Das Land werde seine - Zitat - "brüderliche Pflicht" gegenüber Afghanistan erfüllen. Die Türkei habe aber nicht mehr die Möglichkeiten, neue Einwanderungswellen aufzunehmen. Alle Beteiligten müssten ihrer Verantwortung gerecht werden, forderte Erdogan. - Die Taliban wollen nach ihrer Machtübernahme Afghanistan auch offiziell auf internationaler Bühne vertreten. In einem Brief an UN-Generalsekretär Guterres bitten sie darum, bei der laufenden Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York sprechen zu dürfen. Der zuständige UN-Beglaubigungsausschuss prüft nun das Schreiben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.09.2021 09:45 Uhr