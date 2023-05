Erdogan-Wahlplakate in Nürnberg sorgen für Kritik

Kurzmeldung ein/ausklappen Russischer Güterzug engleist nahe der Ukrainischen Grenze

Brjansk: Im Westen Russlands unweit der Grenze zur Ukraine ist ein Güterzug entgleist. Grund war nach Behördenangaben ein Sprengsatz an der Strecke. Medienberichten zufolge hatte der Zug Öl- und Holzprodukte geladen. Beobachter vermuten, dass der Vorfall Teil einer ukrainischen Strategie ist: Eine Sprecherin des ukrainischen Militärs hatte erklärt, das Unterwandern der Logistik Russlands sei eines der Elemente bei der Vorbereitung auf die anstehende Frühjahrsoffensive. Am Wochenende erst war ein Treibstofflager der russischen Schwarzmeerflotte auf der annektierten Krim in Brand geraten. - Russland wiederum hat seit dem Abend mehrere Raketenangriffe auf ukrainisches Gebiet geflogen. In der Früh wurde im ganzen Land Luftalarm ausgelöst. In der Region Dnipropetrowsk sollen mindestens 34 Menschen verletzt worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 13:00 Uhr