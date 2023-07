Erdogan unterstützt Ukraine bei Wunsch nach Nato-Mitgliedschaft, Biden bremst

Kurzmeldung ein/ausklappen DFB-Spielerinnen misslingt WM-Generalprobe gegen Sambia

Fürth: Den deutschen Nationalspielerinnen ist die Generalprobe für die Fußball-WM in Australien und Neuseeland misslungen. Bei einem Testspiel in Fürth verlor das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg am Abend gegen WM-Außenseiter Sambia mit 2:3. Die Gäste waren mit 2:0 in Führung gegangen. Für Deutschland schafften die eingewechselte Lea Schüller und Kapitänin Alexandra Popp in dr Nachspielzeit nur den zwischenzeitlichen Ausgleich.Die Siegtreffer für Sambia fiel in der 102. Minute. Die FIFA-Frauen-WM beginnt am 20. Juli.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.07.2023 03:00 Uhr