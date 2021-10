Erdogan und Botschafter lenken im Diplomatenstreit ein

Nachrichtenarchiv - 26.10.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Der türkische Präsident Erdogan rückt davon ab, westliche Botschafter auszuweisen. Nach einer Kabinettssitzung sagte er, die Diplomaten würden sich in Zukunft vorsichtig verhalten. Sie hätten einen Rückzieher gemacht. Die Türkei habe ihre souveränen Rechte verteidigt, es sei nie in seiner Absicht gewesen, eine Krise auszulösen. Die Botschaften der USA, Kanadas, Neuseelands und der Niederlande hatten zuvor per Twitter erklärt, sie würden sich nicht in innere Angelegenheiten des Gastlandes einmischen. Auslöser des Streits war die Forderung mehrerer Diplomaten - auch des deutschen - einen türkischen Menschenrechtler freizulassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.10.2021 02:00 Uhr