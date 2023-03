Erdogan stimmt Nato-Beitritt Finnlands zu

Meldungsarchiv - 17.03.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ankara: Der türkische Präsident Erdogan hat angekündigt, einen Nato-Beitritt Finnlands zu unterstützen. Erdogan sagte beim Besuch von Finnlands Präsident Niinistö in Ankara, man werde den Ratifizierungsprozess einleiten. Der türkische Präsident hatte schon zuvor angedeutet, dass er seine Zustimmung zur Aufnahme Finnlands in das Verteidungsbündnis geben wird. Die Türkei hatte bislang Bedenken gegen einen Nato-Beitritt von Finnland, aber vor allem Schweden. Der Regierung in Stockholm wirft Erdogan vor, zu nachgiebig gegenüber kurdischen Organisationen zu sein, die Ankara als terroristische Gruppierungen einstuft.

