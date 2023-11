Erdogan startet umstrittenen Deutschland-Besuch

Berlin: Der türkische Präsident Erdogan kommt heute zu einem Kurzbesuch nach Berlin. Am Nachmittag trifft er sich zunächst mit Bundespräsident Steinmeier und dann zum Abendessen mit Kanzler Scholz. Der Besuch ist umstritten, weil Erdogan sich im Gaza-Krieg an die Seite der Hamas gestellt und Israel als Terrorstaat ohne Existenzrecht bezeichnet hat. Im Interview mit dem BR sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Karaahmetoğlu, die Türkei spiele bei der Vermittlung im Gaza-Krieg eine Schlüsselrolle. Nach seinen Worten hat Erdogan eine enge Beziehung zu Katar, wo sich viele Führer der Hamas aufhalten. Der SPD-Politiker forderte von Kanzler Scholz, klarzustellen, dass die islamistische Hamas eine Terrororganisation ist. In Deutschland hatten vor allem die kurdische Gemeinde sowie der Zentralrat der Juden den Besuch Erdogans zum derzeitigen Zeitpunkt als unangebracht kritisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 08:00 Uhr