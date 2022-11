Erdogan spricht von hinterhältigem Anschlag mit sechs Toten in Istanbul

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Bei einer Explosion in einer belebten Einkaufsstraße im Zentrum der türkischen Metropole sind mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Präsident Erdogan sprach von einem hinterhältigen Anschlag. Bisher hat sich niemand zu der Tat bekannt. Zum Zeitpunkt des Anschlags am Nachmittag war die Fußgängerzone besonders gut besucht. Auf Aufnahmen in Online-Netzwerken ist ein lauter Knall zu hören, Bilder zeigen Flammen und einen Krater. Das Gebiet wurde evakiert. Türkischen Medien hatten zunächst nicht über die Explosion berichtet, um - wie es hieß - die Menschen nicht in Panik zu versetzen. Istanbul war in den Jahren 2015 und 2016 Schauplatz mehrerer Anschläge, zu der sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2022 18:00 Uhr