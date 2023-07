Erdogan spricht sich für Nato-Mitgliedschaft der Ukraine aus

Kurzmeldung ein/ausklappen DFB-Spielerinnen misslingt WM-Generalprobe gegen Sambia

Fürth: Den deutschen Nationalspielerinnen ist die Generalprobe für die Fußball-WM in Australien und Neuseeland misslungen. Bei einem Testspiel in Fürth verlor das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg am Abend gegen WM-Außenseiter Sambia mit 2:3. Die Gäste waren mit 2:0 in Führung gegangen. Für Deutschland schafften die eingewechselte Lea Schüller und Kapitänin Alexandra Popp in der Nachspielzeit nur den zwischenzeitlichen Ausgleich. Der Siegtreffer für Sambia fiel in der 102. Minute. Die FIFA-Frauen-WM beginnt am 20. Juli. Beim Tennis-Klassiker in Wimbledon hat Titelverteidiger Novak Djokovic ohne große Mühe das Achtelfinale erreicht. Der 36-jährige Serbe setzte sich mit 6:3, 6:1 und 7:6 gegen Stan Wawrinka aus der Schweiz durch. Für Alexander Zverev aus Hamburg geht es erst heute Nachmittag um den Einzug ins Achtelfinale. Er trifft auf den Italiener Matteo Berrettini.

