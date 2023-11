Erdogan nennt Israel nach Besuch in Berlin erneut "Terrorstaat"

Istanbul: Der türkische Präsident Erdogan hat Israel nach seinem Deutschland-Besuch erneut als Terrorstaat bezeichnet. Mit Bezug auf den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu sagte er wörtlich: "Der Verantwortliche dieses Terrorstaats derzeit hat das israelische Volk zum Aufschrei und zum Aufstand gegen sich selbst gebracht. Deshalb steht sein Ende nah." Den Westen und Deutschland brachte er in Verbindung mit den Kreuzfahrern, ohne zu erklären, was er damit genau meinte. Westliche Regierungen und die imperialistische Kreuzfahrerstruktur unterschieden sich nicht voneinander, so Erdogan. Das habe er leider bei seinem Besuch in Berlin gesehen. Erdogan hatte gestern Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz getroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2023 22:00 Uhr