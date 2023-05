Erdogan muss möglicherweise in die Stichwahl

Meldungsarchiv - 14.05.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ankara: Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei könnte es auf eine Stichwahl in zwei Wochen hinauslaufen. Zwar liegt Amtsinhaber Erdogan laut staatlicher Nachrichtenagentur nach Auszählung von gut achtzig Prozent aller Stimmen immer noch knapp über 50 Prozent, sein Vorsprung schmilzt aber kontinuierlich. Herausforderer Kilicdaroglu liegt demnach momentan bei rund 44 Prozent. Allerdings zweifelt die Opposition die offiziellen Zahlen ohnehin an: Die Bürgermeister von Ankara und Istanbul, beides Parteifreunde Kilicdaroglus, sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem leichten Vorsprung ihres Kandidaten. Wahlbeobachter der deutschen Linkspartei sind nach eigenen Angaben an ihrem Einsatz gehindert worden. Die Beobachter seien auf Einladung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP vor Ort gewesen, aber häufig von bewaffneten Polizisten nicht in die Wahllokale gelassen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2023 22:00 Uhr