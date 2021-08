Erdogan lehnt in Telefonat mit Merkel weitere afghanische Flüchtlinge ab

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Die Türkei will im Falle eines Flüchtlingsstroms aus Afghanistan keine zusätzlichen Migranten aufnehmen. Das hat Ministerpräsident Erdogan in einem Telefongespräch mit Bundeskanzlerin Merkel deutlich gemacht, wie eine Regierungssprecherin in Berlin bekannt gab. Erdogan verwies demnach darauf, dass die Türkei bereits fünf Millionen Flüchtlinge aufgenommen habe und deshalb keine zusätzliche Belastung tragen könne.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.08.2021 01:00 Uhr