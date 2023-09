Erdogan kündigt wichtige Botschaft zum Getreideabkommen an

Sotschi: Der russische Präsident Putin und sein türkischer Kollege Erdogan beraten zur Stunde in Schwarzmeerstadt über die Wiederbelebung des Getreideabkommens. Erdogan kündigte schon bei seiner Ankunft eine sehr wichtige Botschaft beider Präsidenten dazu an. Er glaube, dass man nach dem Treffen verkünden könne, das sehr wichtig sein werde für die Welt - vor allem für afrikanische Entwicklungsländer. Putin sagte zu Beginn der Gespräche, er sei offen für eine Diskussion über den Vertrag und andere Fragen. Russland hatte das Abkommen im Juli auslaufen lassen. Die Türkei will erreichen, dass künftig wieder ukrainisches Getreide und andere Lebensmittel über das Schwarze Meer transportiert werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 15:00 Uhr