Erdogan kündigt Kurskorrektur nach AKP-Niederlage bei Kommunalwahlen an

Ankara: Der türkische Präsident Erdogan hat nach der Niederlage seiner nationalkonservativen Partei AKP bei den Kommunalwahlen eine Kurskorrektur in Aussicht gestellt. Wenn man einen Fehler gemacht habe, werde man ihn beheben, sagte er. Details dazu ließ Erdogan aber offen. Stärkste Kraft bei den Wahlen in der Türkei wurde nach Angaben der Wahlbehörde die Mitte-Links-Partei CHP. Landesweit kam sie auf knapp 38 Prozent der Stimmen und lag damit mehr als zwei Prozentpunkte vor Erdogans AKP. Insgesamt konnte sich die CHP 35 der 81 Bürgermeisterämter sichern, an die AKP gingen nur 14 Posten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 20:45 Uhr