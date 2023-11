Erdogan in Berlin erwartet

Berlin: Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz empfangen am Mittag den türkischen Staatschef Erdogan. Es ist Erdogans erster Besuch in Deutschland seit drei Jahren. Sein Treffen mit Scholz ist wegen seiner jüngsten Verbalattacken auf Israel höchst umstritten. Scholz sieht Erdogan trotzdem als wichtigen Gesprächspartner zum Beispiel für die Steuerung der Zuwanderung nach Europa. Rund um den Besuch in der Hauptstadt sind mehrere Demonstrationen geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2023 05:00 Uhr