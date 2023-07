Erdogan gibt Widerstand gegen schwedischen NATO-Beitritt auf

Meldungsarchiv - 10.07.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Vilnius: Der türkische Präsident Erdogan gibt offenbar seinen Widerstand gegen einen schwedischen NATO-Beitritt auf. Das teilte der Generalsekretär der Verteidigungsgemeinschaft, Stoltenberg, mit. Den Angaben zufolge gab es zuvor ein Treffen Erdogans mit dem schwedischen Regierungschef Kristersson. Wie es danach hieß, soll das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament vorgelegt und ratifiziert werden. Stoltenberg erklärte wörtlich: "Schweden wird Vollmitglied der Allianz". - Am Nachmittag hatte der türkische Präsident noch erklärt, er wolle einem Beitritt Schwedens zur NATO nur dann zustimmen, wenn es für sein Land eine weitere Annäherung an die Europäische Union bis hin zu einer vollen Mitgliedschaft gibt. Das hatte bei vielen EU-Staaten Unverständnis und Empörung ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2023 22:00 Uhr