Erdogan gewinnt Stichwahl in der Türkei

29.05.2023 08:15 Uhr

Ankara: Nach dem gestrigen Wahlsieg des türkischen Präsidenten Erdogan zeigt sich die Opposition enttäuscht. Vertreter des Sechser-Bündnisses beklagten einen unfairen Wahlkampf. Herausforderer Kilicdaroglu sagte, das Ergebnis zeige trotzdem, dass das Volk keine autoritäre Regierung wolle. Erdogan wiederum ließ sich bis in den späten Abend vor seinem Palast in der Hauptstadt Ankara feiern. Er konnte 52 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, trotz extrem hoher Inflation und einem schlechten Krisenmanagement nach dem Erdbeben im Februar. Seinen Wahlerfolg hat Erdogan auch der Unterstützung einer islamistisch-nationalistischen Allianz zu verdanken. Als Symbol seiner religiösen Grundhaltung begann Erdogan den heutigen Tag mit einem Morgengebet in der Hagia Sophia in Istanbul.

