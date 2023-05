Erdogan führt laut Hochrechnung bei Wahl in der Türkei

Meldungsarchiv - 28.05.2023 17:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Ankara: In der Türkei ist die Stimmabgabe bei der Präsidentenwahl beendet. Die Wahllokale im ganzen Land sind seit 16 Uhr unserer Zeit geschlossen. Der 69 Jahre alte Amtsinhaber Erdogan ging als Favorit in die Abstimmung, er hatte bei der ersten Runde vor zwei Wochen die absolute Mehrheit nur knapp verpasst. - - Und vor Kurzem erreichte uns die Meldung der Nachrichtenagentur AFP - danach führt Erdogan laut den ersten Hochrechnungen. Das gaben die staatlichen Medien bekannt. - Präsident Erdogan hat seit der Einführung eines Präsidialsystems 2018 so viel Macht wie nie zuvor. Sein Gegner, der 74 Jahre alte Oppositionsführer Kilicdaroglu, trat für ein Bündnis aus sechs Parteien an. Er hatte versprochen, das Land zu demokratisieren. Der Wahlkampf galt jedoch als unfair, vor allem wegen der Medienübermacht der Regierung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2023 17:30 Uhr