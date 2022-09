Erdogan fordert Rückgabe russisch besetzter Gebiete an Ukraine

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Der türkische Präsident Erdogan hat die Rückgabe der von Russland besetzten Gebiete an die Ukraine gefordert. Das gilt nach seinen Worten auch für die annektierte Halbinsel Krim. Anders wird laut Erdogan ein Frieden nicht möglich sein. Die Türkei hatte bereits in der Vergangenheit die Annexion der Krim 2014 verurteilt und immer wieder auf die Achtung der Souveränität der Ukraine gepocht. Das Land pflegt eigentlich gute Beziehungen zu beiden Ländern. Erdogan hatte sich kürzlich mit einer Reihe von Aussagen jedoch deutlich an die Seite von Kreml-Chef Putin gestellt und dem Westen Provokationen im Ukraine-Krieg vorgeworfen. Am Nachmittag wird der türkische Präsident vor der UN-Vollversammlung in New York sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 13:00 Uhr