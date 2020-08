Erdogan betont im Gasstreit mit Griechenland Dialogbereitschaft

Nachrichtenarchiv - 13.08.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Im Streit mit Griechenland um Gasbohrungen im Mittelmeer zeigt sich der türkische Präsident Erdogan gesprächsbereit. Er werde sich noch heute mit Kanzlerin Merkel und EU-Ratspräsident Michel austauschen, sagte Erdogan. Man könne eine Lösung finden, wenn alle mit gesundem Menschenverstand handelten, so Erdogan. Gleichzeitig nannte er die griechischen Ansprüche in der Ägais und im Mittelmeer infam. Die Türkei hatte zuvor ein Forschungsschiff entsandt, um zwischen Kreta und Zypern nach Öl- und Gasfeldern zu suchen. Es wird von mehreren Kriegsschiffen begleitet. Der griechische Regierungschef Mitsotakis wiederum schickte ebenfalls Kriegsschiffe in die Region.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2020 17:00 Uhr