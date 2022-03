Erdogan appelliert an Verhandlungsdelegationen, sich auf Waffenruhe zu einigen

Bayerisches Kabinett lässt Corona-Regeln auslaufen

München: In Bayern laufen nach über zwei Jahren Pandemie am Wochenende nahezu alle Corona-Beschränkungen aus. Das Kabinett hat eine neue Verordnung beschlossen. Ab Sonntag entfallen sämtliche 2G- und 3G-Regeln, der Mindestabstand, die Maskenpflicht in der Gastronomie, Supermärkten, dem Handel, den Schulen sowie bei Kultur- und Sportveranstaltungen. Es gelten nur noch sogenannte Basisschutzmaßnahmen. Dazu gehören eine FFP2-Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr, in Pflegeheimen, Kliniken und Arztpraxen sowie eine Testpflicht in Pflegeheimen, Schulen und Kitas. Die Staatsregierung empfiehlt den Menschen aber noch, einen Mindestabstand einzuhalten und in Innenräumen eine Mask zu tragen. Die Staatsregierung verzichtet darauf, einzelne Regionen oder den gesamten Freistaat zum Corona-Hotspot zu erklären. Nur in diesem Fall wären laut neuem Bundesinfektionsschutzgesetz weitergehende Maßnahmen noch möglich gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2022 13:15 Uhr