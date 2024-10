Erderwärmung wird laut Forschern immer stärker zum weltweiten Gesundheitsrisiko

New York: Die Erderwärmung wird immer stärker zum weltweiten Gesundheitsrisiko. Das geht aus einem Bericht internationaler Forscher und UN-Organisationen hervor. Demnach gab es im vergangenen Jahr mehr als 410.000 Hitzetote in der Altersgruppe über 65 Jahre. Das ist ein Anstieg von fast 170 Prozent im Vergleich zu den 90er Jahren. Die Wissenschaftler fordern einen schnellen Ausstieg aus fossilen Energien. Die Weichen dazu müssten auf der UN-Klimakonferenz in gut anderthalb Wochen in Aserbaidschan gestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2024 10:00 Uhr