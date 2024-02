Erderwärmung lag erstmals zwölf Monate lang über 1,5 Grad

Paris: Der vergangene Monat war der wärmste Januar, der je gemessen wurde. Die globale Durchschnittstemperatur betrug 13,1 Grad und war damit so hoch wie noch nie in einem Januar, seit die Temperaturen aufgezeichnet werden. Nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus lag der Durchschnittswert fast 1,7 Grad höher als in der vorindustriellen Zeit, im Vergleich zu den Jahren 1991 bis 2020 betrug der Anstieg immer noch 0,7 Grad. Auch langfristig betrachtet hat die Erderwärmung zugenommen. Erstmals haben die globalen Temperaturen über einen Zeitraum von zwölf Monaten um mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Mittel gelegen, meldet Copernicus. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung rechnet weltweit mit weiteren Hitzewellen und Wasserknappheit, aber auch mit Überschwemmungen und schweren Stürmen.

