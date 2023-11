Erde steuert laut UN-Bericht auf gefährliche Erwärmung um etwa drei Grad zu

Nairobi: Das UN-Umweltprogramm warnt vor einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um fast drei Grad. Eineinhalb Wochen vor der Weltklimakonferenz in Dubai hat die Organisation ihren Bericht vorgelegt über die Lücke zwischen den zu erwartenden Emissionen und den Werten, die für die Erreichung der Pariser Klimaziele notwendig wären. Fazit: Falls die Länder den Ausstoß der klimaschädlichen Treibhausgase nicht stärker eindämmen, steuere die Welt in diesem Jahrhundert auf einen Temperaturanstieg von 2,5 bis 2,9 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu. Die Welt erlebe derzeit eine verstörende Beschleunigung von Zahl, Geschwindigkeit und Ausmaß der übertroffenen Klima-Rekorde, so das Umweltprogramm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 16:00 Uhr