Erdbeermond zeigt sich erneut über Bayern

Erdbeermond ist wieder kommende Nacht zu sehen: Erwartet wird um diese Jahreszeit ein blassroter Junivollmond, der im Volksmund Erdbeermond genannt wird, jedoch nicht wegen der Färbung sondern wegen der Erntezeit für Erdbeeren in diesem Monat. Aktuell erscheint er nach Angaben der Volkssternwarte in München orange-rötlich. Grund dafür sei der Staub der Waldbrände in Kanada, der zu uns herüberwehe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2025 18:15 Uhr