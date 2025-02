Erdbebenserie auf Santorin dauert an

Santorin: Die Erdbebenserie auf der griechischen Insel Santorin dauert an. In der Nacht wurden mehrere Erdstöße registriert, einer hatte die Stärke von 5,2. Es war das stärkste Beben sei Beginn des Phänomens vor mehreren Wochen. Die Erschütterungen waren auch auf Kreta und in Athen zu spüren. Experten befürchten nach wie vor, dass ein größeres Beben bevorsteht. Etwa zwei Drittel der Einwohner von Santorin sind mit Schiffen und Flugzeugen aufs Festland geflohen, vor allem Frauen, Kinder und Alte. Einige Bewohner wollen die Insel aber aus Angst vor Plünderungen nicht verlassen. Die Schulen bleiben geschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2025 10:00 Uhr