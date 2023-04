Erdbeben treffen Lebensmittelproduktion in der Türkei hart

Kurzmeldung ein/ausklappen Trump wird offenbar schwere Straftat zur Last gelegt

New York: Ex-US-Präsident Trump wird in der Anklageschrift mindestens ein schweres Verbrechen zur Last gelegt. Das will die Nachrichtenagentur AP erfahren haben. Die Anklage wird erst am Dienstag verlesen. Dazu muss Trump persönlich in New York vor Gericht erscheinen. In dem Fall geht es um Schweigegeldzahlungen an eine ehemalige Pornodarstellerin.

