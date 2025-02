Erdbeben-Serie auf Santorin geht weiter

Athen: Die Erdbebenserie auf der Kykladeninsel Santorin hält an. Auch in der Nacht hat es im Abstand weniger Minuten immer wieder Erschütterungen gegeben. Die insgesamt schwerste von ihnen mit fünf auf der Richterskala war auch im knapp 250 Kilometer entfernten Athen zu spüren. lnzwischen hat rund ein Drittel der 16.000 Einwohner die Insel verlassen, ebenso zahlreiche Feriengäste. Schulen und Kindergärten bleiben die ganze Woche zu. Wer auf der Insel bleiben will, dem wird empfohlen, wegen Tsunami-Gefahr die Küsten zu meiden. Am frühen Nachmittag wird es in Athen eine Krisensitzung mit Premierminister Mitsotakis geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 09:00 Uhr