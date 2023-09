Erdbeben in Marokko löschte ganzes Bergdorf aus

Rabat: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko geht die Suche nach Überlebenden weiter. In abgelegenen Bergdörfern des nordafrikanischen Landes gruben sich Rettungskräfte mit schwerem Gerät durch Trümmer eingestürzter Häuser. Ein kleines Dorf in der Provinz Chichaoua wurde demnach nahezu vollständig zerstört. 65 Leichen seien geborgen und ein Massengrab eingerichtet worden. Insgesamt wurden nach Angaben marokkanischer Behörden bisher über 2.000 Todesopfer gezählt. Mehr als 2.000 weitere Menschen wurden verletzt. Das Beben der Stärke 6,8 vom späten Freitagabend war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Heute früh hat es zudem ein größeres Nachbeben gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 13:00 Uhr